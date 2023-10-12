الايفاد يعزز استثماراته بالمغرب باتفاق جديد بقيمة 87 مليون يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مراكش/روما- خضم تزايد التأثيرات المناخية وندرة المياه، وقعت المملكة المغربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) اليوم اتفاقا لمشروع جديد من شأنه أن يحسّن الظروف المعيشية للسكان الريفيين في المناطق الجبلية في المنطقة الشرقية والحد من تعرضها لتغير المناخ.

وفي حفل توقيع أُقيم في مراكش، أعلن رئيس الصندوق ألفرو لاريو، ووزير الزراعة المغربي محمد صديقي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن افتتاح مشروع دعم التنمية الريفية المتكاملة للمناطق الجبلية في الجهة الشرقية بتمويل إجمالي قدره 87 مليون يورو.

وحسب مذكرة للصندوق، سيهدف المشروع إلى زيادة دخل الأسر الريفية والظروف المعيشية للمجتمعات الريفية، من خلال تحسين الإنتاج الزراعي، وتنويع مصادر الدخل وتجهيز المنتجات والوصول إلى الأسواق. ويركز المشروع تركيزا قويا على البنية التحتية الريفية، والري على نطاق صغير، والكفاءة في استخدام المياه، وحماية الأراضي الزراعية من التآكل.