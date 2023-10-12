صحيفة أمريكية: اتفاق أمريكي قطري على منع وصول إيران للأموال المفرج عنها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت صحيفة (واشنطن بوست) الامريكية الخميس عن اتفاق بين “مسؤولين أمريكيين وحكومة قطر على منع إيران من الوصول إلى الستة مليارات دولار”، التي تم الإفراج عنها بموجب الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في الجمهورية الإسلامية، في ضوء هجوم حركة حماس على إسرائيل.

وحسب الصحيفة، فإن نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، أدلى بذلك المجموعة الديمقراطية في مجلس النواب، بحسب مصدرين كشفا عن محتوى النقاش الذي كان ينبغي أن يظل سريا. الاموال المعنية هي الأصول الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية ضد طهران والتي كان ينبغي أن تمر عبر قطر.