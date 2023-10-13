ميلوني في زيارة لموزمبيق وجمهورية الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني جولة افريقية اليوم الجمعة تشمل موزمبيق وجمهورية الكونغو.

وحسب مصادر حكومية، فإن الزيارة “تهدف إلى زيادة تعزيز عملية تنويع إمدادات الطاقة” لإيطاليا و”بناء علاقات متينة مبنية على الثقة المتبادلة ودعم تنمية المجتمعات المحلية” في القارة السمراء.

ومن الزمع أن تصل ميلوني هذا الصباح إلى العاصمة مابوتو، حيث ستلتقي رئيس جمهورية موزمبيق فيليب نيوسي.

وستنتقل رئيسة الوزراء بعد الظهر إلى برازافيل لإجراء محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نجيسو.

وتأتي الزيارة غداة إعلان الحكومة الايطالية تأجيل مؤتمر إيطاليا-إفريقيا، الذي كان من المقرر عقده أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إلى بداية عام 2024.

وقد عزت وزارة الخارجية الإيطالية قرار التأجيل إلى “تدهور السياق الأمني ​​الدولي” في إشارة إلى الحرب بالشرق الأوسط.