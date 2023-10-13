وزير خارجية إيطاليا: إرهابيو حماس لا يختلفون عن النازيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنّ “إرهابيي حماس لا يختلفون عن النازيين، فالجندي لا يقطع رأس طفل عمره شهرين”، على حد وصفه.

وقد نفت حركة حماس ضلوع جناحها العسكري في قتل وقطع رؤوس أطفال إسرائيليين، رافضة ما وصفته بـ”الانحياز الإعلامي” لوسائل الاعلام الغربية.

وقال تاياني، الذي أعلن أنه سيزور اليوم إسرائيل والاردن، في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) “يجب وقف الأموال التي تصل بشكل غير مباشر إلى جيوب الإرهابيين وتلك الجمعيات التي تمول مبادرات معادية للسامية. ويجب فرض ضوابط صارمة حتى لا ينتهي حتى يورو واحد بتمويل الإرهاب أو مساعدة أولئك الذين يشككون في حق إسرائيل في الوجود”.