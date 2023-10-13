إيران تنفي منعها الوصول إلى أموال أُفرِج عنها وفق صفقة مع واشنطن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت البعثة الدائمة الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة ما ورد عن صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية بأن إدارة واشنطن اتفقت مع الدوحة على “منع إيران من الوصول إلى الستة مليارات دولار”، التي تم الإفراج عنها بموجب الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح خمسة أمريكيين محتجزين في الجمهورية الإسلامية، في ضوء هجوم حركة حماس على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة أن “هذا الخبر غير صحيح”، فـ”أعضاء مجلس الشيوخ المعنيين والحكومة الأمريكية يدركون تماما أنهم لا يستطيعون الانسحاب من الاتفاق. هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني، والتي ستستخدمها حكومة جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل جميع الاحتياجات الأساسية وغير الخاضعة للعقوبات للإيرانيين”.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد أفادت بأن نائب وزير الخزانة الأمريكي، والي أدييمو، أدلى بهذه المعلومات أمام المجموعة الديمقراطية في مجلس النواب، بحسب مصدرين كشفا عن محتوى النقاش الذي كان ينبغي أن يظل سريا.

الاموال المعنية هي الأصول الإيرانية المحظورة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الدولية ضد طهران والتي ينبغي أن تمر عبر قطر.