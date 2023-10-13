تاياني: “مقتنع بأن إسرائيل ستُقدم على رد فعل متناسب”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، ولا يمكن لأحد أن يفكر بمحوها من الخريطة”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته لإسرائيل الجمعة، قال الوزير تاياني: “أنا مقتنع بأن إسرائيل سيكون لها رد فعل متناسب وستبذل كل ما بوسعها لاستهداف مواقع حركة (حماس) فقط”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن أعضاء حركة (حماس) “مثل داعش، قوات الأمن الخاصة النازية والغستابو، إنهم قتلة وإرهابيون، كما أنهم يتخذون من السكان الفلسطينيين درعاً، وهذا غير سليم”.

وأوضح وزير الخارجية، أن “الحرب يتم خوضها من خلال جنود مقاتلين، وليس ضد ضحايا أبرياء من النساء والأطفال وجثث يتم تدنيسها”، فهذه “أشياء تخلق الكراهية فقط”، لذا “يجب علينا أن نعمل من أجل السلام”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية متطرقاً مرة أخرى إلى عنف حركة (حماس) ضد المجتمعات الإسرائيلية، قائلا: “أنها صور بشعة”، مشددا على أن “التمثيل بالجثث عمل خليق بالجبناء”.