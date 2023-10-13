بوريل: علاقات ‘ترابط صراعي’ بين الاتحاد الأوروبي والصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين/بروكسل- تحدث الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل عما وصفه بعلاقة “الترابط الصراعي” بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل اليوم الجمعة، في خطاب بجامعة بكين إن “العالم الذي نعيش فيه أصبح أكثر ترابطًا وفي نفس الوقت أكثر صراعًا.

اليوم هناك المزيد من الصراعات في العالم والعلاقة بين الصين والاتحاد ليست استثناء” بهذا الصدد.

وأضاف منسق الدبلوماسية الأوروبية متسائلا “كيف يمكننا أن نجعل هذا الاعتماد المتبادل أقل تعارضاً وهذه العلاقة أقل صراعًا؟” ليجيب “هذا هو بالتحديد السبب وراء رحلتي إلى الصين. يمكننا اليوم أن نتشارك وجهات نظرنا المختلفة حول العالم، وأن نكون صريحين بشأن العقبات التي نواجهها في علاقاتنا، ونقيم الطرق والوسائل التي يمكننا استخدامها لتحسينها أو على الأقل إدارة هذه العلاقات بشكل أكثر فعالية”.

وحسب بوريل، “لقد أصبح الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية حقيقية: في البداية كان مجرد قوة تجارية، والآن أصبح قوة اقتصادية. ومع الحرب في أوكرانيا، أصبح قوة جيوسياسية: نحن أحد أقطاب عالم متعدد الأقطاب”.