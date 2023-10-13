وزير خارجية إيطاليا: حوالي عشرة من مواطنينا في غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تل أبيب ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “مواطنينا المقيمين في إسرائيل، قمنا بإعادتهم إلى البلاد جميعهم تقريباً بناء على طلبهم”، لافتاً إلى أن “هناك حوالي عشرة إيطاليين موجودين حالياً في قطاع غزة، وهم يتجهون جنوباً”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال زيارته لإسرائيل الجمعة، أضاف الوزير تاياني: “لقد تلقينا نداءً من الكنائس (اللاتينية) في قطاع غزة، أعربت لنا فيها عن القلق مما قد يحدث”.

كما أشار نائب رئيس الوزراء، إلى ضرورة العمل “من أجل إطلاق سراح الرهائن، وهذا ما كنا نفعله منذ البداية من خلال التحدث مع الدول العربية القادرة على الحوار”، مع حركة (حماس).

من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منشور على مدونة (X) موضحًا أنه زار مدينة نتيفوت الجنوبية مع نظيره تاياني، وفي هذا السياق، قال إن “العالم كله مرعوب ويدرك الآن من هم الوحوش عديمو الإنسانية الذين نقاتل ضدهم”. واختتم مؤكداً، أنه “سنقاتل بقوة حتى ننتصر”.