ميلوني تدعو لتعاون بعيد عن “النهج الخيري أو المتطاول” مع أفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ مابوتو ـ قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن “فكرتنا تتمثل ببناء أوروبا نهجاً جديداً تجاه القارة الأفريقية، لا يكون مفترساً، ذا نزعة أبوية أو حتى خيرياً على سبيل المثال، تجاه القارة السمراء”، والتي، “بدلا من ذلك، يجب دعمها بالثروات التي تتمتع بها”.

وفي تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، الجمعة، أضافت ميلوني، أن “علينا السعي لضمان أن تتمكن أفريقيا من العيش على التنمية والرفاهية بفضل تلك الثروات، بمساعدة الدول التي تستثمر فيها وتبني علاقات طويلة الأمد معها”، وهذا “ما يحدث هنا في موزمبيق بالضبط”، وبشكل خاص “في المشاريع المتعلقة بالطاقة، لكن يمكن أن يحدث ذلك أيضاً في المجالات العديدة الأخرى كالزراعة والبنية التحتية”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أنه “لا تزال هناك مجالات عديدة يمكننا تجربة تعاوننا فيها، كذلك على ضوء المشروع الاستراتيجي الذي سنطرحه في المؤتمر الإيطالي الإفريقي الذي اضطررنا إلى تأجيله إلى الأيام الأولى لشهر كانون الثاني/يناير المقبل، لإدراك ماهية الوضع الدولي بشكل أفضل”.

وأوضحت ميلوني، أن “الرئيس (نيوسي) قد ضمن مساعدة موزمبيق في صياغة خطة ماتي”، مبينةً أنه “لن يكون هناك شيء جديد في صياغة خطة وتقديمها”، بالنسبة لأفريقيا، إلا أن “الجِّدة في الأمر هو أن نكتبها معًا ونفهم ما هي الأولويات”.

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء الى القول، إن “الجوهرة التي تتوج تعاوننا مع موزمبيق، هي قطاع الطاقة، خاصة بفضل وجود مجموعة (إيني) للطاقة”، فـ”نحن نتفق على أن حقول الغاز المكتشفة قبالة الساحل الشمالي تمثل احتمالاً كبيراً”.