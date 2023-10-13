بوريل: الاتحاد الأوروبي يدعم انشاء ممر انساني لغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين/بروكسل- أعلن الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أن التكتل الموحد يدعم تحركات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش و”يشجع إنشاء ممر إنساني” لسكان قطاع غزة للسماح بوصول “مساعدات إنسانية”، لأن “الحاجة إليها كبيرة”.

وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك الجمعة في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي “هذا لا يتعارض مع الإدانة القوية للهجمات الفظيعة التي تعرضت لها إسرائيل”، فـ”منع وصول الغذاء والماء والأدوية” إلى قطاع غزة “لا يتوافق مع القانون الدولي”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد في وقت سابق “ضرورة السماح بدخول الإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة، بما في ذلك الوقود والماء والغذاء. وشدد على الحاجة لضمان الوصول الإنساني العاجل وبدون عوائق”.

كما حض غوتيريش على “الإطلاق الفوري لسراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة”، مشددا على “ضرورة حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي”. وأشار إلى أن نحو 220 ألف فلسطيني يحتمون الآن في 92 منشأة تابعة للأونروا بأنحاء القطاع.