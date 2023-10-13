إيطاليا: نبذل ما بوسعنا ضد الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ مابوتو ـ قالت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، إنها “تبذل كل ما بوسعها في مجال محاربة الإرهاب”.

وفي تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، من العاصمة مابوتو الجمعة، أضافت ميلوني، أنه “تحدثنا أنا والرئيس نيوسي عن الحرب ضد الإرهاب أيضاً”، مبينةً في هذا السياق أن “الاستقرار والسلام هما أساس كل استثمار استراتيجي”.

وذكرت رئيسة الحكومة: “نحن ندعو شركاتنا إلى الاستثمار وبذل المزيد والمزيد”، لكن “الأمر الأساس في هذا الإطار، هو العمل الذي نقوم به في مجال مكافحة الإرهاب أيضاً”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “إيطاليا تشارك في المهام الدولية”، المناهضة للإرهاب “ونحن على استعداد دائماً للقيام بدورنا”. واختتمت بالقول: “لأنه بدون الاستقرار يكون تحقيق الرفاهية أكثر صعوبة”.