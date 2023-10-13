ميلوني: اعترف بأنني قلقة للغاية حيال ما يجري بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مابوتو/روما- قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني “أعترف بأنني قلقة للغاية بشأن السيناريو العام” في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت في تصريحات للصحفيين من عاصمة موزمبيق “لكنني أعتقد أن هناك عملاً يمكن القيام به لمنع تصاعد الصراع وخروجه عن نطاق السيطرة”.

ووصفت رئيسة الوزراء الوضع الراهن بـ”الحساس للغاية” وشددت على أنه “ينبغي علينا أن نحافظ فيه على أعلى مستوى ممكن من الحوار مع الحلفاء والجهات الفاعلة التي قد تكون معنية”.

وقالت “نحن نعمل حاليًا مع جميع اللاعبين في المنطقة، وقد تواصلت مع مختلف رؤساء الدول والحكومات: ليس فقط بنيامين نتنياهو ولكن أيضًا رئيس الوزراء اللبناني ورئيس الإمارات العربية المتحدة وأمير قطر والرئيس المصري وملك الأردن”

وأردفت “نحاول تبادل المعلومات والحفاظ على اتصالات شاملة لتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى صراع إقليمي أكبر بكثير. إنها مرحلة حساسة للغاية”.

وأشارت بهذا الصدد إلى أن” وزير الخارجية تاياني موجود في إسرائيل وسيكون في الأردن أيضًا. إنها مرحلة يتعين فيها على مستوى الحلفاء، كما رأيتم على صيغة التنسيق الخماسي” بين الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا و”على مستوى الجهات الفاعلة المعنية بالمنطقة الحفاظ على المناقشات على أعلى مستوى ممكن”.