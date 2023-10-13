إيطاليا: تأهب المخابرات ورصد الوافدين عبر طريق البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ مابوتو ـ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنه بعد هجوم حركة (حماس) على إسرائيل، “تم تنبيه جميع أجهزتنا الأمنية لهذا الأمر بوضوح”.

وفي تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، الجمعة، أعربت ميلوني، عن “الاعتقاد بأنه يجب إجراء بعض التقييمات، كذلك فيما يتعلق بمسألة رصد من يدخل ومن يصل إلى بلادنا، لا سيما على طريق البلقان”، مبينةً أنه “أحد العناصر التي نعمل عليها باستمرار، وهو السبب أيضاً وراء هذه الزيارة إلى أفريقيا، التي كانت مهمة جداً، لكنها تأتي في مرحلة حساسة”.

وتابعت رئيسة الحكومة: “لقد أذهلتني حقيقة أن رجال ميليشيا (حماس) أرادوا تصوير مثل هذه المشاهد الفظيعة، مما يمكن أن يؤدي إلى خطر شعور شخص ما بأنه يتعين عليه محاكاة الإرهاب”. وأردفت: “استخباراتنا في حالة تأهب، ونحن بحاجة للتحقق من الوافدين إلينا، وبشكل خاص عبر طريق البلقان”.

وخلصت رئيسة مجلس الوزراء الى القول، إنه “لا يوجد مستوى تأهب معين في إيطاليا كما تعلمون، لقد عززنا أمن الأماكن الحساسة والحماية للجاليات اليهودية”.