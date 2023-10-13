تاياني: هجوم حزب الله سيزعزع استقرار المنطقة بأسرها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تل أبيب ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “حزب الله الشيعي يجب أن يبقى داخل حدود لبنان”، لأن “أي هجوم من جانبه على شمال إسرائيل سيكون مبادرة رهيبة من شأنها زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأسره”.

وخلال زيارته تل أبيب الجمعة، طلب نائب رئيس الوزراء من السلطات الإسرائيلية “توفير الحماية اللازمة للمسيحيين في فلسطين وعدم شن هجمات ضد الكنائس”.

وفي بيان عن محادثة أجراها مع بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، قال تاياني إنه طلب من إسرائيل أن تكون هناك “ممرات إنسانية لهم أيضًا”، أي المسيحيين في الأراضي المقدسة، وأختتم مضيفاً أنه يجب “إبعادهم (المسيحيين) عن أي عمل عسكري”، وقال إنه “بهذا المعنى وجدت جاهزية من جانب إسرائيل”.

وقد كتب وزير الخارجية لاحقا في منشور على مدونة (X)، أنه “لدى مغادرتنا تل أبيب، استقبلنا على متن الطائرة مواطنينا الأربعة الذين لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد، وسيرافقوننا إلى الأردن قبل العودة معًا إلى روما”. وأكد القول: “إن سلامة مواطنينا هي الأولوية بالنسبة لنا، وسنبذل كل ما بوسعنا لنعيد الجميع إلى الوطن”.