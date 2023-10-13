ميلوني: هناك جانب إنساني بشأن غزة لكن موقف إسرائيل ليس سهلاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ مابوتو ـ رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن “رد فعل إسرائيل على قطاع غزّة جاء في ظل وضع إنساني معقد للغاية بالفعل”، ولقد “تحركنا بشأن الجانب الإنساني للقضية في الأيام الأخيرة، وهو بالتأكيد أحد الأسئلة التي أثيرت مع المحاورين”.

وفي تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، الجمعة، قالت ميلوني، إن “الدور الذي تلعبه الأردن ومصر يمكن أن يكون دقيقاً، وكذلك قضية الرهائن التي هناك محاورون يتحركون لفهم ما إذا كانت هناك هوامش لإيجاد حل لها”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أنه “وضع حساس، لذلك أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة الحوار والتحدث والقيام بما يمكننا فعله”، مبينةً أن “موقف إسرائيل ليس سهلا أيضاً على الإطلاق بعد الصور التي رأيناها.”، لذا “فعلينا التحرك بحذر”.