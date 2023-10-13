إيطاليا: الطاقة عامل حاسم يمكنه تغيير الشراكة بين أوروبا وأفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ مابوتو ـ أعلنت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، أن الحكومة “تعتبر الطاقة عاملاً حاسماً بشكل متزايد، وبشكل خاص في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا”.

وفي تصريحات مشتركة مع الرئيس الموزمبيقي فيليبي نيوسي، الجمعة، أضافت ميلوني، أن “علينا الابتعاد عن أشكال التعاون الخاطئة التي كانت متّبعة في السابق، فهي ليست ما نحتاجه لبناء علاقات قوية ودائمة، بل علينا إيجاد استثمارات طويلة الأجل تعود بالنفع على جميع الأطراف الفاعلة، وما الطاقة إلا أحد هذه العوامل”.

وذكرت رئيسة الحكومة، أن “في إيطاليا وجدنا أنفسنا في لحظة صعبة فيما يتعلق بالإمدادات”، فـ”لدى أوروبا مشكلة في العرض بينما تمتلك إفريقيا إمكانية أن تصبح منتجا كبيراً”، مبينةً أن “أفريقيا ليست قارة فقيرة، فلديها مواد خام عديدة، لكن يجب علينا مساعدة ودعم الدول لمعالجة المواد الخام والعيش على وارداتها”.