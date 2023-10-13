تاياني: يصعب معرفة مكان الرهائن لأنهم منقسمون بين حماس وبقية الفصائل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن “المعلومات المتوفرة لدينا، تشير إلى امكانية تقسيم الرهائن بين حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية الأخرى التي تدعم الصراع مع إسرائيل، لذلك يصعب معرفة مكان وجودهم أيضاً”.

وفي استباق لمقتطفات من مقابلة متلفزة ستبث مساء الجمعة، أضاف الوزير تاياني في تصريحات من العاصمة الأردنية: “لا أعرف ما إذا كانت لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية معلومات معينة وإن كانت ستتمكن من الوصول إلى إطلاق سراح الرهائن خلال الهجوم”.

وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أنه “يكاد يكون من المستحيل التحدث إلى حركة (حماس)”، مطالبا الدول العربية “أن تكون المتحدث الرسمي باسم قرار لحماس، يسمح على الأقل للنساء والأطفال والمسنين بترك الأراضي المحتلة”، مذكرا بجهوده “مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك الأردن وجميع الدول العربية بما فيها المغرب، السعودية والإمارات”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول، إن “هناك تمركزاً كبيراً للقوات الإسرائيلية على الحدود مع قطاع غزّة”، لقد “رأيت مئات الدبابات، ولذلك فإن الرجال مستعدون للتدخل”.

وأعلن وزير الخارجية في منشور على موقع (X): “أطلب من الدول العربية أن تكون وسطاء سلام من أجل وقف تصعيد الصراع”، مبيناً أن “مساعدتهم ثمينة لتحرير الرهائن وإنشاء ممرات إنسانية لإنقاذ المدنيين”، واختتم متعهداً بأن “الإرهاب لن ينتصر”.