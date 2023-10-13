إيطاليا: إصابات كوفيد 41626 والضحايا 161 الأسبوع الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سجلت مصادر صحية إيطالية انخفاضاً في حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 وتزايد الوفيات في أرجاء البلاد.

وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة الجمعة، ضمن أنشطة مراقبة الجائحة، التي تقوم بها وزارة الصحة والمعهد العالي للرعاية الصحية (ISS)، أن “في الأسبوع من 5 إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر، تم تسجيل 41,626 حالة إيجابية جديدة من ناحية الإصابة بالعدوى، بتباين بنسبة 5.7% مقارنة بالأسبوع السابق (عندما كانت الإصابات 44,139)”.

وأشارت النشرة الصحية، إلى أن “هناك من ناحية أخرى، 161 حالة وفاة”، وهي بزيادة بنسبة 17.5% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما كان هناك 137 ضحية”.

وذكرت المعطيات، أنه “كان هناك انخفاض طفيف في معدل الحالات الإيجابية لكوفيد”، الذي “انخفض إلى نسبة 15.4%”، أي “بفارق 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع السابق، عندما بلغت النسبة 16.3%”.

كما قالت النشرة، إن “انخفاضاً طفيفاً طرأ على عدد تحاليل الكشف عن العدوى التي تم إجراؤها”، إذ “بلغت 270,011 مسحة”، وهي “بانخفاض بحاصل 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق “، عندما وصل العدد إلى 270,748 مسحة.