تاياني يشكر سلطات بلاده الأمنية بعد الإعلان عن القبض على شخصين ينتميان لداعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إعلان السلطات الأمنية القبض على شخصين بتهمة الارتباط بتنظيم داعش.

وكتب تاياني صباح الثلاثاء على مدونة (إكس) “شكرا للشرطة والقضاء على العملية التي أدت إلى اعتقال اثنين من مقاتلي داعش”.

وأضاف “ستواصل الحكومة، من خلال إجراءات وقائية قوية أيضًا، العمل لضمان سلامة المواطنين. خط متشدد ضد الإرهاب”.

وقد أعلنت دائرة مكافحة الإرهاب في شرطة ميلانو القبض على “شخصين مصريين اثنين” فجر اليوم في عملية دولية لمكافحة الإرهاب بتنسيق من مكتب المدعي العام بتهمة “الارتباط بالمنظمة الإرهابية الدولية المعروفة باسم الدولة الإسلامية”.