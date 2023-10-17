المجلس الأوروبي يحافظ على التدابير التقييدية بحق إيران بإطار نظام منع الانتشار النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي الثلاثاء أنه قرر “اتخاذ خطوات لازمة للحفاظ على التدابير التقييدية على إيران في ظل نظام الاتحاد الأوروبي لمنع الانتشار النووي”.

وأشار في بيان إلى أن القرار “يتماشى مع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة، نظرا لعدم وفاء إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، حسبما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019”.

واعتمد المجلس الأوروبي “إجراءات قانونية للحفاظ على التصنيفات التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على الأفراد والكيانات المشاركة في الأنشطة النووية أو المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. ووافق المجلس أيضًا على الحفاظ على التدابير القطاعية والفردية، القائمة بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك المتعلقة بالانتشار النووي الإيراني، فضلاً عن حظر الأسلحة والصواريخ”.

وأشار إلى أن “هناك أسبابًا وجيهة للامتناع عن رفع هذه القيود في يوم الانتقال (18 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، كما كان متوقعًا في الأصل بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة”.

ونوه بأن “هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى فرض عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي على إيران. علاوة على ذلك، فإن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها بالفعل بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة تظل مرفوعة”.