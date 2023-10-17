تاياني: على اسرائيل توخي الحذر تجاه المدنيين الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن موقف الحكومة يكمن في أن “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها وضرب حماس”.

وردا على سؤال عن رأيه بشأن هجوم بري إسرائيلي على قطاع غزة، أعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية التأكيد في تصريحات إذاعية الثلاثاء أن للدولة العبرية “الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن في الوقت نفسه، يجب حماية السكان، وبالتالي يجب إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للمدنيين، مع تذكر أن الفلسطينيين ليسوا حماس”.

وكان تاياني قد أشار في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لإسرائيل يوم الجمعة الماضي إلى أن “لا يمكن لأحد أن يفكر بمحوها من الخريطة”. وأضاف “أنا مقتنع بأن إسرائيل سيكون لها رد فعل متناسب وستبذل كل ما بوسعها لاستهداف مواقع حركة (حماس) فقط”.