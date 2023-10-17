إيطاليا: المعتقلان بتهمة الإرهاب وجهّا تهديدات لميلوني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلنت مصادر قضائية إيطالية أن “المواطنَين المصريَين اللذين اعتقلا فجر اليوم في عملية دولية لمكافحة الإرهاب وجهّا تهديدات لممثلين مهمين للمؤسسات الإيطالية عبر الإنترنت، بمن فيهم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني”.

وتمخضت التحقيقات عن أن “هذه التهديدات، وردت في جملة كثيفة من التعليقات التي تركها الاثنان تأييداً لمنشورات بما فيها تلك العنيفة على منصات (واتساب)، (تلغرام) و(فيسبوك) للتواصل الاجتماعي”.

وذكرت المصادر القضائية، أن “المعتقلين قيد التحقيق بتهمة الارتباط بالتنظيم الإرهابي الدولي المعروف باسم (الدولة الإسلامية)”، مع الأخذ بالاعتبار “خطورة الحقائق نفسها وأهميتها على المستوى العام بشكل خاص”، فضلا عما “تثيره من تهديد اجتماعي كبير”.