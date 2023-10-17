وزير الدفاع الإيطالي: للسعودية دور استراتيجي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو إلى أن “إيطاليا تتابع باهتمام كبير وبقلق أكبر الوضع الحالي في الشرق الأوسط، والذي من شأنه أن يسبب تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة مع خطر التصعيد في حوض المتوسط”.

جاء ذلك في مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الثلاثاء، عشية زيارة للوزير قادته إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها نظيره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ونقلت المذكرة عن كروزيتّو التشديد على أن “السعودية تلعب دورًا استراتيجيًا في عملية تحقيق الاستقرار في المنطقة بأسرها”. واستعرض الوزيران خلال اللقاء “موضوعات الساعة وسلطا الضوء على التزامهما المشترك بتعزيز الحوار والتعاون بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، وركزا أيضًا على استقرار وأمن منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة”.

ونوه الوزير الإيطالي بأن “تحقيق الاستقرار في تلك المنطقة يمثل أولوية للأمن”، مؤكدا أن إيطاليا “ستواصل العمل من خلال حوار سياسي شامل لتجنب المزيد من التدهور في الوضع الحالي، وخاصة في الشرق الأوسط، حتى لا يتم تجاوز خط اللاعودة”.

وأعرب كروزيتو خلال الزيارة “الاستعداد لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون للارتقاء بإمكانية التشغيل البيني للقوات المسلحة في البلدين لصالح أمن واستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج العربي”.

وكان وزير الدفاع السعودي قد أشار إلى أن اللقاء مع نظيره الإيطالي كان فرصة “لاستعراض الثنائية واستكشاف الفرص لتعزيز تعاوننا الدفاعي”. وأضاف “ناقشنا التطورات الأخيرة في غزة، وشددت على أهمية وقف تصعيد الوضع”.