تقرير ايطالي: 1.6 مليون مهاجر في فقر مدقع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير إحصائي إيطالي، أنه “وفقاً لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، يعيش في البلاد 1.6 مليون مقيم أجنبي في حالة فقر مدقع، أي ما يتجاوز مجموعه الـ614 ألف أسرة”.

وقال تقرير منظمتي (كاريتاس) و(ميغرانتس) التابعتين لمجلس الأساقفة الإيطاليين، عن الهجرة، الصادر الثلاثاء، تحت عنوان: “أحرار في اختيار الهجرة أو البقاء”، إن “الأسر المهاجرة التي تكابد الفقر، تشكل حوالي ثلث الأسر الفقيرة في إيطاليا”، على الرغم من أنها “تمثل 9% فقط من الأسر المقيمة”. بينما “تبلغ نسبة أولئك الذين يعجزون عن الوصول إلى مستوى عيش كريم بين الأجانب، خمسة أضعاف النسبة المسجلة بين الأسر الإيطالية”.

وأشار التقرير، إلى “معدل فقر مثير بين عائلات الأجانب ذات أبناء قاصرين، إذ تبلغ نسبتها 36.2%”، أي “أكثر من 4 أضعاف متوسط ​​الأسر الإيطالية التي لديها قاصرين”، والتي تصل نسبتها إلى 8.3%.

وذكر تقرير المنظمتين الكنسيتين، أن “في عام 2022، بلغ عدد الأجانب الذين استقبلتهم مراكز الاستماع التابعة لـ(كاريتاس) والخدمات المحوسبة وحدها 145.292″، وذلك “من إجمالي 255.957 فرداً”، الأمر الذي “يؤكد تفشي الصعوبات المادية في العام السالف الذكر”.