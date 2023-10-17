تاياني: نعمل مع قطر للتهدئة بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني عن جهود مشتركة مع دولة قطر لتهدئة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وكتب تاياني على منصة (إكس) في أعقاب الاتصال الهاتفي: “نعمل معًا لتهدئة الصراع. ملتزمون بتحرير الرهائن وتفعيل الممرات الإنسانية” إلى قطاع غزة.

وأشار الوزير إلى أن “إيطاليا، في حوار مع دول المنطقة، تقف في طليعة الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل” بين الاسرائيليين والفلسطينيين.