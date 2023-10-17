مدعي عام ميلانو: المعتقلان بتهمة الإرهاب هددا اليهود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلن المدعي العام في ميلانو، مارتشيللو فيولا، أن “المصريين اللذين يحمل أحدهما الجنسية الإيطالية أيضاً، واللذين تم القبض عليهما اليوم في ميلانو بتهمة الإرهاب، تناولا في رسائلهما على وسائل التواصل الاجتماعي تهديدات ملموسة تجاه اليهود، مع مقاطع قوية إلى حد ما”.

وأعلن وكيل النيابة مارتشيللو فيولا، في مؤتمر صحفي حول الاعتقال، أنه “جاء في رسالة باللغة العربية نشرت على (فيسبوك): أيها القردة والخنازير! ليذبحنكم الموحدون كالغنم، والله لا يخلف وعده”. وجاء في فقرة أخرى: “أيها القرود اليهود، موعدنا الوشيك في القدس”.

وأضاف أن “المصريين كانا نشطين للغاية في الدعاية الرقمية والدعوى لصالح داعش. وقد أبدى الاثنان الاستعداد للانتماء للتنظيم الإرهابي، لتمويل قضايا دعمه”، فضلا عن “الاستعداد التام لأن يؤديا يمين العضوية والولاء له”.

وخلال التحقيق، تبين “انهما يجيدان استخدام الأسلحة النارية، وقد أبديا الاستعداد لتقديم المشورة لأي شخص يريد استخدامها”. وقد “كتب أحد المعتقلَين والبالغ من العمر 49 عاماً، أن إطلاق النار من سلاح ناري يجعل المرء صاحب قلب حديدي”.

وقد أشار المتهم إلى أن “أي شخص يطلق النار يصبح معززاً بسلاح ناري”. وقال موضحاً: “لقد أطلقت النار، في البداية كنت خائفًا، لكن بعد ذلك اعتدت على الأمر، فهل تدركون ماهية الأمر!”.