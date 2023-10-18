فون دير لاين تدعو منصة إكس لاحترم القوانين الأوروبية وتجنب الدعاية الإرهابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مدونة (إكس) إلى احترام قوانين الاتحاد الأوروبي وتجنب الدعاية الإرهابية.

وقالت فون دير لاين، في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء، إن في المفوضية الأوروبية “بدأنا بالفعل تحقيقًا فيما يتعلق بمدونة (إكس) التي يجب على أصحابها، احترام واجب مكافحة نشر الدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية”، لأن “في أوروبا لا يوجد أي مجال أو تسامح مع الكراهية، سواء أكانت على الإنترنت أم في شوارعنا”.

وأشارت السياسية الألمانية، إلى أن “في السنوات الأخيرة، وضعنا مكافحة معاداة السامية وجميع جرائم الكراهية في لب نشاطنا. وبفضل عملنا الجماعي وفي إطار قانون الخدمات الرقمية، لدينا الآن قوانين لإزالة المحتويات المخالفة عبر الإنترنت واحتواء انتشار المعلومات الخاطئة”، والتي “نستخدمها الآن لأول مرة على الإطلاق”.

ونوهت فون دير لاين بـ”أننا نشهد زيادة ملحوظة في حوادث معاداة السامية، حتى هنا في أوروبا. لقد تعرضت المعابد اليهودية لأعمال التخريب، وينتشر خطاب الكراهية والأخبار المزيفة بسرعة مثيرة للقلق. إنه أمر لا يمكننا القبول به ببساطة”. واختتمت بالقول: “إنها مسؤوليتنا المشتركة لضمان عدم عودة ماضينا المظلم وعلينا أن نحمي الحياة اليهودية في أوروبا”.