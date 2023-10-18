بوريل: لإسرائيل حق الدفاع عن النفس لكن هناك حدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ نوه المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، بأن “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها”، مستدركاً: “لكن هناك حدود”.

وسلط ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الضوء في حديثه خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ الأربعاء، على أن “المياه مقطوعة عن قطاع غزّة، وهناك 3 آلاف قتيل منذ بدء الهجوم”، مبيناً أن “لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها كما كان ذلك دائماً، وأي شخص يهاجَم بهذه الطريقة الوحشية سيمتلك حق الدفاع عن النفس، لكنني أعتقد أننا جميعاً متحدون بالقول إن هذا الحق، مثله مثل جميع الحقوق، له حدود، وهي في هذه الحالة تلك التي يفرضها القانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي”.

وكرر المفوض السامي الأوروبي، القول، إن “كل هذا واضح أصلاً، ويمكننا تكرار قول ذلك، لكن تكراره لن يؤدي إلى التفكير اللازم لتوجيه العمل”. وأردف: “إننا ندين هذه الهجمات الإرهابية الرهيبة، لكنني أعتقد أيضًا أن علينا أن ندين أيضاً الوفيات بين المدنيين التي تحدث في قطاع غزّة، الذين تجاوز عددهم الـ3 آلاف”، لأن “إدانة مأساة واحدة لا ينبغي أن تمنعنا من إدانة أخرى وإظهار رحمتنا للموتى”.

وتابع بوريل: “إن سقوط ضحايا الهجمات الإرهابية لا ينبغي أن يمنعنا من إظهار مشاعرنا تجاه الأشخاص الآخرين الذين لقوا حتفهم في هذه اللحظات المأساوية، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبني رده على أربعة مبادئ: الحزم، الإنسانية، التلاحم والموقف السياسي الاستباقي”. وأوضح، أن “في ظل الصراع، يبدأ الحزم بالإدانة الواضحة لأولئك الذين لا يمكنهم التماهي مع الشعب الفلسطيني”، وأن “حماس تنظيم إرهابي بالنسبة لنا، أثبت ذلك من خلال أفعاله في الأيام الأخيرة”.

وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أنه “علاوة على ذلك، قاطعت (حماس) كل محاولة للسلام، وعارضت قرارات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، التي مهدت الطريق لاتفاقية سلام محتملة بين إسرائيل وفلسطين. إنها تريد تدمير إسرائيل، لكنها من خلال أفعالها، تجعل من المستحيل على الفلسطينيين تحقيق سلام عادل أيضاً”.

وذكر المفوض الأوروبي، أن الفلسطينيين “ضحايا حركة (حماس) أيضاً، لهذا السبب، لا يمكننا تحميل الشعب الفلسطيني بأكمله مسؤولية الأعمال الإرهابية والاعتقاد بأن جميع سكان قطاع غزّة ينتمون إلى حماس”. ولفت إلى أن “الحزم يشمل المطالبة بالإفراج عن الرهائن أيضاً، وهذا مرتبط بخط العمل الثاني وهو الإنساني: فالحروب فظيعة، لكن لها قواعد أيضاً، يحددها القانون الدولي، وقد كررنا قول ذلك مراراً في إشارة إلى صراعات أخرى”.

وقال بوريل إن “المبدأ الثالث هو التلاحم السياسي: أعتقد أن بإمكاننا القول إننا جميعا متحدون فيما قلته للتو، في الدعوة إلى احترام القانون الإنساني الدولي من قبل الجميع في العالم ووضع حد للهجمات على المدنيين العزل في كل مكان”. واختتم بالقول: “يجب علينا ضمان توافق عمل الدول الأعضاء مع العمل المشترك للاتحاد، وأن تكون السياسات الجماعية متوافقة أيضاً”.