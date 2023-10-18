بلينكن لعباس: ندين بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أكدت الإدارة الامريكية على “إدانة جميع أشكال الإرهاب بشكل لا لبس فيه والالتزام الصارم باحترام قانون الحرب، بما في ذلك توفير الحماية المهمة للمدنيين”.

وحسب المذكرة الصادرة اليوم في واشنطن، جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أنتوني بلينكن مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء أمس للتعبير عن “تعازيه العميقة للمدنيين الذين قضوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي الأنجليكاني في مدينة غزة”.

كما أعرب الوزير عن “دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب الفلسطيني”، مشددًا على أن “إرهابيي حماس لا يمثلون الفلسطينيين أو تطلعاتهم المشروعة في تقرير المصير والمساواة في الكرامة والحرية والأمن والعدالة”.

وناقش الوزير ورئيس السلطة الفلسطينية “المساعي الأمريكية المتواصلة لتنسيق تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والمنقذة للحياة للمدنيين في غزة، بالتعاون مع الشركاء، والجهود المبذولة لمنع توسع الصراع”.