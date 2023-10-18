إيطاليا تأمل في اتفاق مصري-إسرائيلي بشأن دخول المساعدات لغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه “من الملح التوصل إلى اتفاق بشأن دخول المساعدات وإجلاء الأجانب من غزة وإنشاء مناطق آمنة في جنوب القطاع”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية مخاطبا الأربعاء مجلس نواب بلاده “آمل أن تتوصل المحادثات بين مصر وإسرائيل والأطراف المعنية إلى نتيجة ناجحة. نحن ندعم جميع المبادرات التي يمكن أن تؤدي إلى حل إيجابي”.

يشار إلى أن قناة القاهرة الإخبارية، قد نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر سيادي مصري، قوله رداً على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم فتح معبر رفح، “إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من قطاع غزة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد.”