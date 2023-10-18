أوكرانيا وأزمة الشرق الأوسط على طاولة مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- يجتمع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين القادم في لوكسمبورغ برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

وحسب خدمة العمل الخارجي الأوروبي، سيعقد رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في التكتل الموحد جلسة نقاش حول “العدوان الروسي على أوكرانيا، مع التركيز على الالتزامات الأمنية، ويتبادلون وجهات النظر حول التطورات المتعلقة بأرمينيا وأذربيجان”.

وسيجري الوزراء بعد ذلك نقاشًا حول الوضع في إسرائيل والمنطقة، في أعقاب “الهجمات الإرهابية الوحشية والعشوائية التي تشنها حماس في جميع أنحاء إسرائيل والأحداث التي تتكشف في غزة”.

وأخيرا سيتم إطلاع المجلس على الشؤون الجارية.

وفي نهاية مجلس الشؤون الخارجية الرسمي، سيحضر وزراء الاتحاد الأوروبي الاجتماع الوزاري التاسع عشر بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى مع كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.