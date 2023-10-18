وزير الدفاع الإيطالي يحذر مجددا من عبور خط اللاعودة بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو أنه “من المهم أن ألتقي بزملائي للحديث عن السلام، ولمحاولة تجنب عبور خط اللاعودة، لأنه في الوقت الحالي لا يتم تعريض السلام للخطر في قطاع غزة فحسب، بعد الهجوم العنيف من حماس، ولكن لأن منطقة أكبر يمكن أن تشتعل فيها النيران وتطال بقية العالم”.

وجاء حديث كروزيتّو خلال لقائه في الدوحة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع خالد بن محمد العطية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإيطالية.

وأضاف “من الضروري أن يساعد جميع المحاورين، من الجانبين، على صب الماء على النار، لتجنب المزيد من تدهور الوضع”.

ووفقا لوكالة الانباء القطرية، فإن الشيخ تميم بن حمد استعرض بمكتبه في الديوان الأميري مع ضيفه الإيطالي “أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها لاسيما التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل”.

وجاءت زيارة وزير الدفاع الإيطالي لقطر في إطار جولة خليجية شملت المملكة العربية السعودية.