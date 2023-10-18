وزير الخارجية الإيطالي: مسؤولية إسرائيل عن قصف المستشفى تبدو مستبعدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني “نحقق فيما حدث” حول قصف المستشفى المعمداني في حي جنوب مدينة غزة.

وأضاف، في تصريح مساء الأربعاء لنشرة أخبار القناة الإيطالية الخاصة الرابعة (Tg4) “لكن من خلال الأدلة التي جمعتها معلوماتنا الاستخبارية مع معلومات دول أخرى، لم تظهر مسؤولية إسرائيل عن قصف المستشفى في غزة”.

وزاد “هذا ما نقوم بتقييمه في الوقت الحالي. ومما يظهر، يبدو أن مسؤولية إسرائيل مستبعدة”.

وكانت حركة حماس قد أكدت أن “لاحتلال هو المسؤول المباشر عن مجزرة المستشفى المعمداني”، وأن “أكاذيبه المفضوحة لن تنطلي على أحد”.