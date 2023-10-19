وزير داخلية إيطاليا: على أوروبا إقرار القواعد ضد الاعتداء الجنسي على القُصر سريعاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أن بلاده “تؤيد الموافقة السريعة على لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإجراءات مكافحة الاعتداء الجنسي على القاصرين”.

وقال الوزير بيانتيدوزي خلال الجلسة عامة لمجلس الشؤون الداخلية الملتئم في لوكسمبورغ الخميس: “نشكر ونقدر العمل التوفيقي الذي قامت به الرئاسة الإسبانية”، مبيناً أن “الاقتراح المطروح لا يجسد أية قضايا جوهرية حاسمة بالنسبة لنا”.

وأكد الوزير على أن “إيطاليا تتفق مع الإطار العام لهذا المقترح، بينما تأمل بالحصول على نتيجة متوازنة وحل سريع لإمكانية استخدام التشريع الجديد، فيما يتعلق أيضاً بالمواد الإباحية التي تنطوي على استغلال الأطفال واغواء القُصَّر”.

وخلص وزير الداخلية إلى القول إن “إيطاليا تريد تقديم مساهمتها أيضاً، وتحرص على إسماع صوتها لصالح الموافقة على هذه اللائحة في أسرع وقت ممكن”.