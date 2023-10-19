وزير الداخلية الفرنسي: الهجمات الإرهابية الأخيرة تتطلب سيطرة على الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ ـ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن الهجمات الإرهابية الأخيرة ارتكبها مهاجرون، وهي تتطلب فرض السيطرة على الحدود.

وأضاف الوزير دارمانان في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية في لوكسمبورغ، الخميس: “أشير إلى أن في بلجيكا كما في فرنسا، ارتكب الهجمات الإرهابية في أراس وبروكسل شخصان أجنبيان، لذا يجب علينا الآن تطبيق اتفاق الهجرة الذي تفاوضنا عليه بطريقة ملموسة للغاية، للسيطرة على حدودنا، تسجيل الوافدين وإجراء المقابلات الأمنية التمهيدية لأي تقييم، وبشكل خاص فيما يتعلق بطلبات اللجوء”.

وذكر وزير الداخلية، أن “الأزمة الإرهابية، التي استمرت سنوات عديدة على الأراضي الأوروبية، نراها تؤثر على جميع البلدان، وذلك واضح في فرنسا وبلجيكا في الآونة الأخيرة، لكنها تصيب السويد وجميع الدول الغربية أيضاً”، لذا “علينا أن نستمر بالمضي قدما في السيطرة على حدودنا، وقبل كل شيء فيما يتعلق بقضية الإرهاب”.

وخلص دارمانان إلى القول إن “لاتفاق الهجرة أهميته، لا سيما على صعيد معرفة الأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا، حتى نتمكن من إجراء المقابلات الأمنية، والقدرة على تمييز أولئك الذين يشكلون خطراً من بينهم”.