رينزي يتهم أوروبا بـ”النوم” إزاء أحداث الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، أوروبا بأنها “نائمة” إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط.

وكتب رينزي على موقعه الإخباري الخاص (E-News) الخميس: “إن رؤية مئات الأطفال يموتون بهذه الطريقة منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى اليوم، تفطر قلبي”، مبيناً أن “من غير الإنساني أن نعتاد على مشاهد لم نكن نتخيلها حتى في أفلام الرعب”.

ورأى رئيس الوزراء الأسبق، أنه “ليس صحيحا أن المسؤوليات متساوية، فمسؤولية حركة (حماس) واضحة نصب أعين الجميع، بما في ذلك الصاروخ الذي ضرب المستشفى، على الرغم من الدعاية التي أطلقتها في الساعات الأولى للصباح”.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه “لابد أن يكون واضحاً لدينا أن الأمر يتطلب التزاماً سياسياً ودبلوماسياً عظيماً، لمحاولة تحويل هذه المأساة إلى فرصة للتوصل إلى حل نهائي نحو السلام”.

وتابع: “يقول صاحب المزمور في الكتاب المقدس: اطلبوا السلام من أجل القدس”. إنها “الصرخة التي تتردد من جميع أنحاء العالم وأعتقد أن الولايات المتحدة تتحرك بشكل جيد هذه المرة”، وأردف: “يجب أن نقول أحسنت لبايدن ولوزير خارجيته بلينكن، للتعهد بمواجهة الأمر وتجربتهم جميع الطرق”.

وأشار رينزي إلى أن “التضامن مع إسرائيل مقدس، إلى جانب طلب إبقاء رد فعلها في حدود مبادئ القانون الدولي”، فضلا عن “العمل العظيم بالتعاون مع الدول العربية لتجنب التصعيد”، لافتاً على سبيل المثال، إلى أن “إعادة فتح الممر الإنساني مع مصر أمس، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام”.

وخلص رئيس الحكومة الأسبق الى القول، إن “المفهوم بسيط للغاية: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، الدول العربية وروسيا ايضاً، تتمسك جميعها بالتزام سياسي كبير ميدانياً على رقعة الشطرنج العالمية، لكن ليس أوروبا، لأنها نائمة”.