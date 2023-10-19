البرلمان الأوروبي يدعو لـ”هدنة في غزة وتحقيق مستقل” عن قصف المستشفى المعمداني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على قرار “يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها مع الامتثال للقانون الإنساني الدولي”.

ودعا القرار، غير الملزم للدول الأعضاء، في الجلسة العامة بستراسبورغ إلى “تكثيف المساعدات الإنسانية في غزة”، مع ضمان عدم وجود موارد أوروبية تسهم في “تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر”.

علاوة على ذلك، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي “يشعرون بحزن عميق إزاء فقدان مئات الأرواح والأبرياء في تفجير المستشفى الأهلي العربي المعمداني” جنوبي مدينة غزة، ويطالبون بـ”إجراء تحقيق مستقل بموجب القانون الدولي، لتحديد ما إذا كان هذا هجومًا متعمدًا، وباعتباره جريمة حرب، فإننا نطالب بمحاسبة المذنبين”.