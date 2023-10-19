المناخ والمهاجرين في صلب محادثات فاتيكانية للرئيس الأيرلندي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي، أن البابا فرنسيس التقى صباح الخميس، في مكتبه بالقصر الرسولي، رئيس جمهورية إيرلندا الجنوبية، مايكل هيغنز.

وقالت مذكرة لدار الصحافة الفاتيكانية، إن “الرئيس الإيرلندي، التقى لاحقاً وزير الخارجية الكاردينال بييترو بارولين، يرافقه أمين سر العلاقات مع الدول والمنظمات الدولية، المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر”.

وأضاف البيان، أنه “خلال المناقشات الودية التي جرت في مقر وزارة الخارجية، تم الإعراب عن الارتياح للعلاقات الجيدة بين أيرلندا والكرسي الرسولي”، كما “تمت الإشارة إلى بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأفادت دار الصحافة، بأن “المحادثات تناولت بعض القضايا ذات الطابع العالمي، مثل الأمن الغذائي في البلدان النامية، الالتزام بالقضاء على الفقر، حماية البيئة على ضوء نشر الإرشاد الرسولي (سبّحوا الرب)”.

وخلصت المذكرة الى القول، إنه فضلا عما سلف ذكره، فقد “تم التطرق إلى ظاهرة الهجرة في إطار الوضع الجيوسياسي العالمي الدقيق الحالي، وكذلك تطوير تعددية الأطراف التي تستجيب بشكل مناسب للوضع الدولي الراهن”.