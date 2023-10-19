وزير خارجية إيطاليا: حل الدولة الفلسطينية ليس مستحيلاً عملياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن حل الدولتين والشعبين الإسرائيلي والفلسطيني “ليس مستحيلا عمليا”.

وفي مقابلة الخميس مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، ردا على سؤال حول إمكانية أن تكون هذه المأساة فرصة مناسبة لحل الصراع، قال تاياني: “أود أن أشاطر هذا الأمل، وهو يمكن أن يأتي تحسين من أن أزمة عميقة للغاية، ولكن لا يجوز لنا أن نكون ساذجين: فنحن لا نزال في خضم الأزمة العسكرية”.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية على أن “من الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى اتجاه واحد: التحرك نحو حل يحترم أمن وتطلعات الشعبين. يقول كثيرون إن حل الدولة الفلسطينية أصبح الآن مستحيلاً عملياً. لا أريد أن أصدق ذلك، فالإرادة السياسية لا تزال قادرة على تقديم الحلول. بالنسبة لإسرائيل، فإن أفضل طريقة لتحييد مشروع حماس هي إعطاء أمل ملموس للشعب الفلسطيني”.