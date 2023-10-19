السفير الأمريكي لدى روما: حماس لا تمثل الفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا ـ أكد السفير الأمريكي لدى إيطاليا، جاك ماركيل، وقوف بلاده إلى جانب إسرائيل بشكل تام، وأعرب عن الاقتناع بأن حركة (حماس) لا تمثل الفلسطينيين.

في تصريحات صحافية على هامش فعالية أقيمت بمصنع إيلي ليلي للأدوية في بلدة سيستو فيورنتينو التابعة لمحافظة فلورنسا، الخميس، أشار سفير الولايات المتحدة إلى أن “الرئيس (جو) بايدن كان واضحاً جداً بهذا الشأن”، فـ”نحن نقف إلى جانب الإسرائيليين، لكننا مع الضحايا الفلسطينيين أيضاً”.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي، أن “القضية الإسرائيلية الفلسطينية قريبة جدًا من قلوبنا، ونحن نسمع مناشدات جميع الدول”، مبيناً أن “حركة (حماس) مسؤولة عما يحدث بشكل واضح، وهي رأينا، لا تمثل الفلسطينيين”، كما أن “من الواضح أننا نأمل بالتوصل إلى حل للصراع”.

وفي سؤال حول “ما يتعلق بالوضع الأمني ​​وموقف إيطاليا من هذه القضية”، أجاب السفير ماركيل: “سأترك الأمر للمسؤولين الإيطاليين لإبداء رأيهم بهذا الشأن”.