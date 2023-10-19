أبو الغيط: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته للضغط على اسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القاهرة- شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته للضغط على اسرائيل لوقف الأعمال الاجرامية التي تمارسها في حق السكان المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وآخرها قصف مستشفى المعمداني أودى بحياة المئات من الابرياء أغلبيتهم من الأطفال”.

جاء ذلك لدى استقباله الخميس وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي بمقر الجامعة في القاهرة، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الامين العام

وأشار المتحدث الرسمي في مذكرة إلى أن “الطرفين عقدا جلسة مباحثات مطولة ناقشا خلالها وجهات النظر حول تطورات حرب اسرائيل ضد القطاع والتصعيد الخطير فيه”.

ولفت أبو الغيط إلى أن من “الأعمال الاجرامية” لإسرائيل “ترحيل السكان قسراً من شمال القطاع لجنوبه”، والذي يعد “نمطا من العقاب الجماعي يرقى إلى جرائم الحرب”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن الطرفين “اتفقا على ضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات لسكان القطاع وكذلك أهمية حمايتهم بشكل كامل”.

ونقل المتحدث الرسمي عن الوزير البريطاني “التأكيد من جانبه على ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل وقف الحرب الدائرة، خاصة وان استمرار العنف سيساهم زعزعة الأمن الإقليمي”، مشيراً إلى ان “أولوية بلاده هي خروج الرهائن من الرعايا البريطانيين”.

كما أكد الأمين العام على أن “انسداد الأفق السياسي للصراع واستمرار الاحتلال، هو السبب الأساسي لهذه الأحداث”، محذرا من ان “وصول العنف إلى هذا الحد يجعل الوصول للسلام امرا ًبعيد المنال”.