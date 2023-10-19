تاياني عشية زيارته لتونس: نسعى لحل دبلوماسي في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنطونيو تاياني، سيقوم بمهمة رسمية إلى تونس يوم غد الجمعة.

وتعليقاً على الزيارة التي يرافقه فيها كل من وزيرا الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا، والعمل مارينا إيلفيرا كالديروني، قال الوزير تاياني: “نريد أن نناقش وشركائنا في المنطقة، تجنب زعزعة استقرار الشرق الأوسط بأكمله”، لذا “يجب علينا مواصلة السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الذي أثاره العدوان الهمجي لحركة (حماس)”.

ووفقا لمذكرة الوزارة، فإن هذه الزيارة، “تأتي تابعاً لزيارات تاياني الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، مصر، إسرائيل والأردن والاتصالات الهاتفية العديدة مع اللاعبين الدوليين والإقليميين الرئيسيين”، إذ “يواصل الوزير عمله الدبلوماسي الهادف إلى تعزيز وقف التصعيد”.

وكما أكد تاياني، فإن “العلاقات مع تونس لا تزال ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لإيطاليا”، فـ”لقد انخرطنا منذ أشهر في حوار مع السلطات التونسية، والذي نأمل بتعميقه وتعزيز صيغته”، فضلا عن “قضية مكافحة الاتجار بالبشر، التي ستكون محور المحادثات”، وفي الواقع “من المتوقع إمضاء مذكرة تفاهم بشأن تعزيز تدفقات الهجرة المنتظمة”.

وأشارت المذكرة، إلى أن الوفد الإيطالي “سيُستقبل في تونس من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد”، كما “سيعقد تاياني اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره التونسي نبيل عمار أيضاً”، على غرار “الوزيران لولوبريجيدا وكالديروني، اللذين سيلتقيان وزيري الزراعة، عبد المنعم بلعاطي، والشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي”.