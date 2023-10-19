سفير إسرائيل لدى بروكسل: الوقت غير مناسب لتحقيق دولي حول قصف المستشفى بغزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى سفير إسرائيل لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حاييم ريغيف أن “هذا ليس الوقت المناسب لإجراء تحقيق دولي” لتحديد الجهة التي قصفت المستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة.

واتهمت إسرائيل حركة (الجهاد الإسلامي) الفلسطينية بقصف المستشفى، ولكن الحركة نفت ذلك موجهة أصابع الاتهام إلى الجيش الاسرائيلي.

وقال الدبلوماسي الاسرائيلي، خلال لقاء مع الصحافة في بروكسل، “حركة حماس هي المسؤولة وقد أظهرنا الأدلة قدر الإمكان لأننا لا نستطيع مشاركة جميع المعلومات علنا”.

وأضاف: “أتمنى أن تثقوا بنا، كدولة ديمقراطية، أكثر من منظمة إرهابية”.

وقد صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة في وقت سابق من اليوم الخميس على قرار غير ملزم يطالب بـ”إجراء تحقيق مستقل بموجب القانون الدولي، لتحديد ما إذا كان هذا هجومًا متعمدًا وباعتباره جريمة حرب لمحاسبة المذنبين”.

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرارهم إنهم “يشعرون بحزن عميق إزاء فقدان مئات الأرواح والأبرياء في تفجير المستشفى”.