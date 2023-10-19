إيطاليا ترحب يتوافق أوروبي على تسريع عمليات إعادة المهاجرين السريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- رحب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي بتصريحات “العديد” من نظرائه الأوروبيين بشأن الحاجة إلى “تسريع عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم”.

وقال الوزير الخميس في تصريح للصحفيين في لوكسمبورغ: “لا تطمئنني (هذه التصريحات) فحسب، بل تمنحني أيضًا بعض الرضا، لأنه فيما يتعلق بمسألة التركيز على القدرات وعلى تعزيز نظام الإعادة إلى الوطن على المستوى الأوروبي، فقد بذلت إيطاليا قصارى جهدها وراهنت كثيرًا على تحدٍ صعب للغاية”.

وأضاف “في الواقع، هناك استثمار كبير في الإجراءات الحدودية المعجلة. ومن المطمئن للغاية بالنسبة لنا أن نرى أن أوروبا تركز بشكل متزايد على إمكانية تعزيز واستكمال نظام إدارة الهجرة، وقبل كل شيء بالنسبة للهجرة غير النظامية من خلال تعزيز أنظمة الإعادة” لدول المنشأ.