الفاتيكان يوضح: لقاء البابا مع وفد المؤتمر اليهودي العالمي تم الاتفاق عليه سابقا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أوضح الكرسي الرسولي أن لقاء البابا فرنسيس في وقت سابق من اليوم الخميس مع وفد للمؤتمر اليهودي العالمي يتقدمه رئيسه رونالد ستيفن لودر تم الاتفاق عليه في بداية شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني.

وكان أمين سرّ دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين قد أكد قبل يومين خلال زيارته للسفارة الفلسطينية لدى الكرسي الرسولي أن “الفاتيكان يعتبر أن التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني تمثلها دولة فلسطين”.

كما أعاد الكاردينال بارولين التأكيد على “إدانته للهجوم الإرهابي وقلقه البالغ على الرهائن” وعلى أن “ما حدث لا يساهم في إحلال السلام”.