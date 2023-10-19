الحزب الديمقراطي الإيطالي يؤيد وقف إطلاق النار بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض أنه يؤيد “وقف إطلاق النار” بين إسرائيل وحركة حماس “لأسباب إنسانية، تماشيا مع ما طلبه أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش”.

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي إيللي شلاين في تصريح صحفي الخميس “ومن الإيجابي أن البرلمان الأوروبي أعرب أيضًا عن رأيه لصالح هدنة إنسانية لهذا الصراع الذي يتسبب في سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا المدنيين/ ولضمان الدعم الإنساني”.

وكان غوتيريش قد أكد، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، “أن المظالم المشروعة لا تبرر الإرهاب، وأن الإرهاب لا يبرر العقاب الجماعي”.

وقال غوتيريش إن الأزمة بدأت بـ”الهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس مما أدى إلى مقتل وإصابة واختطاف عدد كبير من المدنيين من إسرائيل ودول أخرى بأنحاء العالم”، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى “فرض إسرائيل حصارا كاملا على غزة وحملة القصف المتواصلة بما أسفر عن وقوع الكثير من الضحايا المدنيين وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال بالإضافة إلى الصحفيين وعاملي الإغاثة وعدد من موظفي الأمم المتحدة”.

وشدد على “ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وحظر شن الهجمات على المستشفيات والمدارس أو منشآت الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي”.