مصادر إعلامية: تاياني نيابة عن ميلوني في قمة السلام المصرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت مصادر صحيفة عن إمكانية مشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نيابة عن رئيسة الحكومة جورجا ميلوني في قمة مصر الدولية للسلام المقررة يوم السبت في العاصمة الإدارية المصرية.

وكانت ميلوني قد تلقت دعوة من مصر للمشاركة في القمة.

وحسب صحيفة (إل فوليو)، فإن ميلوني تخشى صدور بيان مشترك “ضعيف” للقمة المرتقبة بشأن إدانة حركة حماس.

كما أشارت الصحيفة عن زيارة “مجمدة” لرئيسة الوزراء إلى تل أبيب التي زارها العديد من رفقائها الأوروبيون.

وسوف يقوم تاياني بزيارة خاطفة لتونس اليوم الجمعة.