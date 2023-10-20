تاياني: نسعى لتجنب امتداد الصراع إلى لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن “وجود خطر” امتداد الصراع إلى لبنان، وذلك ردا على سؤال في مقابلة صحفية عن فرضية حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله.

وقال تاياني “الخطر موجود، ونحن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك. وفي الساعات القليلة القادمة سأكون في تونس للحديث عن هذا أيضًا: لقد كانت البلاد مقرًا لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة، وهم يتابعون القضية الفلسطينية بعناية. دعونا نحاول إقناعهم بأن يكون لهم دور كصانعي سلام أيضًا”.

وبشأن ما يعنيه بخفض التصعيد في الشرق الأوسط، قال تاياني إنه يقصد “ضمان عدم انتشار الصراع إلى دول أخرى، وأن يكون أيضاً محدوداً قدر الإمكان بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مما يقلل من حدته. وهذا يعني عدم إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل، وأن حركة حماس لا ترفع مستوى الصراع”.