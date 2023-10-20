وزير داخلية إيطاليا: التصدي للهجرة غير النظامية شيء ومكافحة الإرهاب شيء آخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي إلى عدم الخلط بين التصدي للهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب.

وقال الوزير في تصريحات إذاعية صباح الجمعة “مكافحة الهجرة غير النظامية شيء ومكافحة الإرهاب شيء آخر. وصول المهاجرين عن طريق البحر يسمح لنا باعتراض جميع الأشخاص الذين قد يتواجدون على هذا الطريق بشكل أكثر فعالية، كما يحدث الآن بالفعل”.

وأردف “هذا العام وفي حالتين على الأقل، اعترضنا أفرادًا أثاروا شكوكنا وبرزت أدلة على وجود تواصل لهم مع منظمات تطرف إسلامي في بلدانهم الأصلية: لقد تم القبض عليهم وإعادتهم إلى وطنهم”.

وقال “نحن نفعل ذلك لأننا نمتلك قواعد بيانات في نقاط الدخول الأولى”.