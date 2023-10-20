وزير خارجية إيطاليا: مشاكل تنظيمية بشأن فتح معبر رفح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس العاصمة- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى وجود “مشاكل تنظيمية” فيما يتعلق بإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقال الوزير، في تصريح للصحفيين الجمعة في تونس العاصمة “آمل أن نتمكن جميعًا من العمل معًا لإخراج 12-15 إيطاليًا والذين يمكنهم المرور عبر معبر رفح مع مواطنين غربيين آخرين وفي الوقت نفسه يتم تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين” في القطاع.

وكانت مصادر إعلامية مصرية قد تحدثت عن إمكانية فتح المعبر اليوم، إلا أن شبكة (سي إن إن) الأميركية نقلت عن مسؤولين أميركيين أنه من المرجح عبور أولى قوافل المساعدات الإنسانية بوم غد السبت.